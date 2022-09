Design : Tipi di vernice atossica

Le vernici veramente atossiche sono realizzate con ingredienti naturali come oli di lino e di agrumi, resine di soia, biossido di titanio e proteine del latte. La vernice al latte (nota anche come vernice alla caseina) è stata utilizzata nell’Ottocento per fornire colori tenui e un rivestimento per la casa ad asciugatura rapida. All’epoca non era né durevole né lavabile, ma la moderna tecnologia delle pitture ha permesso alle pitture al latte di ottenere ottime prestazioni.

I livelli di VOC di ogni vernice sono indicati sul barattolo. Secondo l’EPA, una vernice a COV “zero” contiene 50 grammi o meno per gallone, anche se l’aggiunta di un colorante può quadruplicare questa quantità.

Non esiste uno standard per le vernici a basso COV, ma la maggior parte delle aziende definisce a basso COV qualsiasi vernice con un contenuto di COV inferiore a 500 grammi per gallone.

Vantaggi di vernice atossica

Le vernici veramente atossiche o naturali hanno un odore minimo o nullo, e il leggero odore è di solito piacevole. Sono ideali per le persone con sensibilità chimica o problemi respiratori. La vernice in eccesso non è considerata un rifiuto pericoloso e può essere smaltita insieme ai rifiuti domestici (anche se è necessario convincere i netturbini ad accettarla). La vernice si applica come la normale vernice per la casa e dà risultati altrettanto buoni.

Identificazione

La vernice atossica ha il marchio di approvazione Green Seal. Green Seal è un’organizzazione no-profit (501(c)(3)) fondata nel 1989 che ha stabilito rigorosi standard di sicurezza ambientale per molti prodotti, tra cui vernici e altri materiali da costruzione. Le vernici atossiche non riportano sull’etichetta l’indicazione dei VOC, in quanto non ne esistono. Spesso viene definita vernice “naturale” e può essere acquistata online e nei negozi di vernici speciali.