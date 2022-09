Informazioni sulla pittura atossica per interni

L’aria interna è circa tre volte più inquinata di quella esterna. Le sostanze chimiche permeano quasi tutti gli edifici e i materiali d’arredo della casa, dalla moquette ai mobili, dai pavimenti in vinile alle vernici. Le vernici contribuiscono all’inquinamento indoor e l’industria sta rispondendo sviluppando vernici più sicure. Le vernici ecologiche o “verdi” possono essere atossiche, a basso VOC o prive di VOC. Gli standard industriali sono stati adottati per standardizzare la potenziale tossicità delle vernici per interni, e conoscere il significato di questi termini vi aiuterà a scegliere la vernice migliore per il vostro progetto. Seguiamo il consiglio di questo pittore d’interni : https://www.ucqpab.com/peintre-perpignan-entreprise-peinture-66-devis-prix/

pittura Effetti

Tutte le vernici a base d’acqua impiegano fino a un mese per asciugarsi e possono emettere VOC (composti organici volatili) per oltre un anno. COV

sono carboni organici, tra cui chetoni, formaldeide, metano e poliuretano. “Biologico” non è una buona parola in questo caso. Queste sostanze chimiche organiche sono utilizzate nella fabbricazione di quasi tutti i prodotti e materiali da costruzione presenti nelle nostre case. Mentre all’aperto si disperdono e sono innocui, ci sono serie preoccupazioni sulla loro sicurezza in ambienti chiusi. I COV sono stati collegati a patologie diverse come il cancro, i disturbi mentali e la salute respiratoria. Ciò è particolarmente preoccupante per le persone con difficoltà respiratorie, i bambini piccoli e le donne in gravidanza.

La vernice atossica non è sempre così ecologica come sembra. Molte grandi aziende produttrici di vernici atossiche, prive di VOC o a basso contenuto di VOC spendono molta più energia per la formulazione e la produzione di queste e altre vernici a base d’acqua, il che annulla qualsiasi vantaggio ambientale. Rispetto a tappeti, tende da doccia e pavimenti in vinile, nonché ai mobili più recenti, le emissioni delle vernici sono minime e l’impatto complessivo dell’uso di vernici ecologiche non fa alcuna differenza sulla qualità generale dell’aria. Tuttavia, le vernici atossiche, soprattutto se acquistate da una piccola azienda, possono sicuramente essere vantaggiose per l’utente finale.